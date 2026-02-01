Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Ankara, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 4
Apartamento en Alquiler en un Proyecto Boutique en İncek, Gölbaşı, Ankara El moderno y compl…
$661
por mes
