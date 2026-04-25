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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Nong Pla Lai, Tailandia

Nong Prue
28
Na Kluea
4
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31 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
For Rent East Pattaya House 4 Bedroom Single House This house for rent in East Pattaya is lo…
$1,687
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Comfortable 3-Bedroom House for Rent in North Pattaya – Pet Friendly and Fully Furnished Loc…
$1,233
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Private Pool Villa House for Rent in East Pattaya This private pool villa is located in a qu…
$1,840
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3-Bedroom House for Rent – East Pattaya This well-maintained home offers a spacious and prac…
$925
por mes
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Dormitorios 3 Baños Casa en venta en Pattaya Norte. Ofreciendo 400 Cantidad de parcelas de…
$2,158
por mes
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
House for Rent in Na Kluea, North Pattaya This newly renovated detached house is located in…
$1,541
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa de 3 dormitorios en alquiler en East Pattaya – Esta espaciosa casa de 3 dormitorios, 3 …
$2,158
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Casa 3 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa de 3 dormitorios en East Pattaya para alquiler - Esta casa de 3 dormitorios, 3 baños en…
$2,312
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Casa 6 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Resort Style Pool Villa for Rent in Central Pattaya Siam Country Club Area This resort style…
$3,083
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Single Storey Detached House for Rent – 3 Bedrooms, Nern Plub Wan, East Pattaya This well ma…
$986
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Casa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Spacious 5-Bedroom Pool Villa for Rent – Siam Country Club, Pattaya Located in the highly so…
$2,620
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Casa 4 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 4 dormitorios en East Pattaya para alquiler - Esta moderna casa de 4 dormitorios, 4 …
$2,928
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Spacious 4-Bedroom House for Rent – Prime Location in Central Pattaya This beautifully desig…
$1,541
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Spacious House for Rent in Nong Prue East Pattaya The house is surrounded by food sources, l…
$1,387
por mes
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Adosado 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Townhouse 3 Bedroom Corner Unit for Rent in East Pattaya This corner townhouse sits on 18 sq…
$925
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
4-Bedroom Semi-Detached House for Rent in Khao Noi, East Pattaya Spacious two-storey semi-d…
$1,387
por mes
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Casa 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Townhouse for Rent in North Pattaya This well-maintained townhouse presents an excellent opp…
$617
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Casa 2 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 2 dormitorios en alquiler en East Pattaya - Esta acogedora y bien cuidada casa de 2 …
$678
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Casa 3 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Single house for rent in Soi Khao Noi, East Pattaya This single detached house is available …
$863
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Casa 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Luxury Beachfront Pool Villa for Rent – Wongamat Beach, North Pattaya Experience the pinnacl…
$9,864
por mes
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Casa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Luxury Pool Villa for Sale in East Pattaya This exclusive luxury pool villa offers exception…
$863,132
por mes
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Casa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Pool Villa for Rent in Siam Country Club Discover an exceptional opportunity to own a modern…
$2,312
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Naklua House for Rent 3 Bedroom Pet Friendly Home North Pattaya This house for rent in Naklu…
$1,165
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
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Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Two-Story Detached House for Rent in Central Pattaya Discover a comfortable modern lifestyle…
$1,233
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Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Single House for Rent with 3 Bedrooms in Central Pattaya This detached house is located in C…
$1,079
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Newly Built Modern Pool villa for Rent in East Pattaya Near Nongprue Health Park This beauti…
$1,695
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Casa 3 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
House for Rent in East Pattaya – Fully Furnished Corner House This house for rent in East P…
$925
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa de 3 dormitorios en alquiler en North Pattaya – Esta casa ofrece un tamaño total de tie…
$2,004
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
2-Storey Detached House for Rent – Central Pattaya Available for rent, a fully furnished 2-s…
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Casa 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Newly Renovated 2-Storey House for Rent – Nern Plub Wan, East Pattaya This beautifully renov…
$1,202
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