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Villas en venta en Tesino, Suiza

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Villa en Lugano, Suiza
Villa
Lugano, Suiza
Área 700 m²
Este raro hotel de lujo se encuentra a cinco minutos del centro de Lugano. La propiedad todo…
$4,78M
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Аталанта
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Villa 15 habitaciones en Lugano, Suiza
Villa 15 habitaciones
Lugano, Suiza
Habitaciones 15
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Lujosa villa de 15 habitaciones con impresionantes vistas al lago y a las montañas en una pr…
$57,63M
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ESTATE-SERVICE24
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Parámetros de las propiedades en Tesino, Suiza

Baratos
De lujo
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