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Apartamentos en venta en Tesino, Suiza

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Apartamento 5 habitaciones en Lugano, Suiza
Apartamento 5 habitaciones
Lugano, Suiza
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Apartamento de lujo con vistas panorámicas al lago en el corazón de Lugano!Ofrecemos para la…
$4,11M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 15 habitaciones en Lugano, Suiza
Apartamento 15 habitaciones
Lugano, Suiza
Dormitorios 15
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 15 habitaciones con impresionantes vistas al lago y las montañas en una zon…
$58,10M
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De lujo
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