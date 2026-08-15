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Villas en venta en Montreux, Suiza

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Villa 10 habitaciones en Chernex, Suiza
Villa 10 habitaciones
Chernex, Suiza
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
A sólo 10 minutos del centro de Montreux, en el prestigioso pueblo de Caux, hay una residenc…
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Villa en Territet, Suiza
Villa
Territet, Suiza
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
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