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Casas en Venta en Gudmundra District, Suecia

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Casa 3 habitaciones en Dynas, Suecia
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Casa 3 habitaciones
Dynas, Suecia
Habitaciones 3
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
PARA LA VENTA – Propiedad única en Väja, Suecia¿Buscando una vida pacífica rodeada de natura…
$54,000
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