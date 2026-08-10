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Áticos con piscina en Venta Estepona, Španjolska

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26 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 4/4
Precioso ático con cocina totalmente equipada, acogedora terraza, piscina comunitaria en la …
$663,067
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con impresionantes vistas al mar, terraza chill-out en la azotea, gimnasio y e…
$453,423
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 3/3
Ático elegante y premium con vistas al mar y a la montaña, impresionante terraza en la azote…
$963,958
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 2/4
Ático increíble en la playa con gran terraza y vistas al mar, situado en una residencia prem…
$526,492
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 2/2
Ático dúplex superior con piscina privada, spa e impresionantes vistas al mar situado cerca …
$2,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/3
Ático de lujo con piscina comunitaria, amplia terraza en la azotea y vistas panorámicas al m…
$1,34M
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Piso 3
Ático atractivo con gran solarium y vistas al mar impresionantes, ubicado en un resort de lu…
$867,731
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Piso 2/2
Impresionante ático moderno con vistas al mar y a la montaña, piscina y una magnífica terraz…
$1,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Piso 2
Ático espacioso de alta gama con impresionantes vistas al mar, una piscina y una terraza en …
$1,37M
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/2
Magnífico ático con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, gimnasio e impresionan…
$415,056
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Ático Ático 6 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 6 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con piscina privada en la azotea, ubicado en un complejo de lujo que ofr…
$1,10M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 3/3
Amplio y fantástico ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionante…
$653,041
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/4
Ático elegante con instalaciones de baño a nivel resort, solárium bañado por el sol y vistas…
$509,256
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 269 m²
Piso 2/2
Ático ultramoderno con piscina privada, terraza en la azotea con vistas panorámicas al mar y…
$999,552
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 3/3
Ático premium con vistas al mar impresionante, terraza solar y jardines paisajísticos autóct…
$482,732
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Piso 2
Abundante ático de playa con una enorme terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar, gim…
$849,094
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 3/3
Precioso ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al…
$485,975
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Ático Ático 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 2/2
Espectacular ático dúplex con piscina infinita, amplia terraza en la azotea e impresionantes…
$1,98M
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Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/3
Ático increíble con jardines ajardinados, terraza privada en la azotea y serenas zonas de de…
$648,144
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Piso 2/3
ático moderno listo para la llave con vistas al mar, gran terraza, piscina comunitaria, gimn…
$405,695
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 547 m²
Piso 2
Ático Keyready de alta gama con diseño exclusivo, piscina infinita privada, gimnasio e impre…
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Ático Ático 6 habitaciones en Bel Air, Španjolska
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Bel Air, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 2/2
Amplio ático listo para entrar a vivir con vistas al mar y a la montaña, piscina comunitaria…
$808,023
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Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 2/2
Magnífico ático con azotea e impresionantes vistas al mar, piscinas de agua salada y un gimn…
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Piso 5/5
Ático de lujo increíble con preciosas vistas al mar, piscina y terraza en la azotea, situado…
$914,346
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 3
Ático urbano de lujo con piscina comunitaria, gimnasio, amplia terraza, garaje y más situado…
$599,715
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 2
Ático dúplex de nueva construcción y completamente amueblado con vistas al mar, amplias terr…
$498,662
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