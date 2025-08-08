Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Zagorje ob Savi
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Zagorje ob Savi, Eslovenia

Boutique hotel with a soul and an excellent restaurant with tenants en Vine, Eslovenia
Boutique hotel with a soul and an excellent restaurant with tenants
Vine, Eslovenia
Área 659 m²
Hotel boutique con alma y un excelente restaurante con inquilinosOportunidades de inversiónC…
$1,26M
Agencia
MILARO d.o.o.
Idiomas hablados
English
