Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Upravna Enota Vrhnika
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Upravna Enota Vrhnika, Eslovenia

Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
BUSINESS, PRODUCTION OF ELECTRICITY, HEAT AND PELLETS en Stara Vrhnika, Eslovenia
BUSINESS, PRODUCTION OF ELECTRICITY, HEAT AND PELLETS
Stara Vrhnika, Eslovenia
Negocios listosPellets, calefacción y electricidad en la región central de Eslovenia. Funcio…
$10,88M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir