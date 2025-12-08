Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Upravna enota Sezana
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Upravna enota Sezana, Eslovenia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Komen, Eslovenia
Casa 3 habitaciones
Komen, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Los conocedores de vegetación y paz de la belleza idílica y el estilo de vida toscano se ofr…
$1,46M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Upravna enota Sezana, Eslovenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir