  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Upravna enota Sezana
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Upravna enota Sezana, Eslovenia

READY BUSINESS en Komen, Eslovenia
READY BUSINESS
Komen, Eslovenia
Habitaciones 8
Negocios listosUn mini-hotel de trabajo para 8 habitaciones, actualmente alquiladas por 5.00…
$703,609
