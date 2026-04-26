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Apartamentos en venta en Upravna enota Sezana, Eslovenia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Vrhpolje, Eslovenia
Apartamento 2 habitaciones
Vrhpolje, Eslovenia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 1/2
VITA VRHPOLJE, Vipava Valle, apartamento no 5, 64,60 m2, 2 piezas, nueva construcción.En el …
$280,156
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AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Vrhpolje, Eslovenia
Apartamento 3 habitaciones
Vrhpolje, Eslovenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 12/2
VITA VRHPOLJE, Vipava Valle, apartamento no 8, 85,50 m2, 3 piezas, nueva construcción.En el …
$334,077
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