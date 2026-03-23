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Casas en Venta en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

Izola
4
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4 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Izola, Eslovenia
Casa 5 habitaciones
Izola, Eslovenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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Villa en Izola, Eslovenia
Villa
Izola, Eslovenia
Área 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COAST Rare opportunity!   A timeless jewel that effortlessl…
$3,82M
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Villa en Malija, Eslovenia
Villa
Malija, Eslovenia
Área 1 368 m²
Esta es una propiedad sustancial en necesidad de terminar. Múltiples edificios, piscina, ter…
$4,50M
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AuraAura
Casa en Izola, Eslovenia
Casa
Izola, Eslovenia
Área 238 m²
Casa con vistas al mar.Casa independiente en una zona tranquila con vistas al mar y a sólo 2…
$398,734
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Parámetros de las propiedades en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

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