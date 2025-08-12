Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

Apartamento en Izola, Eslovenia
Apartamento
Izola, Eslovenia
Área 123 m²
Piso 2
Gran apartamento con vistas al mar.Hermoso apartamento de dos dormitorios en Isol con vistas…
$908,502
Parámetros de las propiedades en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

