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Casas en Venta en Upravna Enota Domzale, Eslovenia

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6 propiedades total found
Villa en Topole, Eslovenia
Villa
Topole, Eslovenia
Área 160 m²
Casa de dos apartamentos en Kranjsko Gore - una popular estación de esquí alpinoCasa separad…
$914,040
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Casa en Domzale, Eslovenia
Casa
Domzale, Eslovenia
Área 332 m²
Casa amueblada en el suburbio de élite de Liubliana.Casa familiar totalmente equipada en una…
$802,685
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Villa en Topole, Eslovenia
Villa
Topole, Eslovenia
Área 362 m²
Nueva casa en el popular complejo de BledUn lugar hermoso y tranquilo en Bled ofrece una opo…
$574,427
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TekceTekce
Villa en Topole, Eslovenia
Villa
Topole, Eslovenia
Área 213 m²
Bohinska es rápido. La casa está a 7 km del famoso lago Alpine Bohinj.En una ubicación tranq…
$741,268
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Casa en Domzale, Eslovenia
Casa
Domzale, Eslovenia
Área 400 m²
Nueva casa de lujo en el popular suburbio de Ljubljana.En una ubicación excepcional, rodeada…
$2,15M
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Casa 5 habitaciones en Lukovica, Eslovenia
Casa 5 habitaciones
Lukovica, Eslovenia
Dormitorios 5
Área 508 m²
Número de plantas 3
Situado a sólo 25 km de Liubliana y rodeado de naturaleza, entrar en los hermosos terrenos d…
$2,55M
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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