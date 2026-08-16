Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Rogaska Slatina
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Rogaska Slatina, Eslovenia

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 241 m² en Rogaska Slatina, Eslovenia
Hotel 1 241 m²
Rogaska Slatina, Eslovenia
Área 1 241 m²
Número de plantas 4
Apart-hotel en el centro de un resort médico todo el año con fama mundial!En el mismo centro…
$3,07M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir