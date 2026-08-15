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Casas en Venta en Maribor, Eslovenia

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Casa en Maribor, Eslovenia
Casa
Maribor, Eslovenia
Área 675 m²
Villa de finales del siglo XIX, construida por el arquitecto J. R. Klotz, es un hermoso ejem…
$2,87M
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Villa en Maribor, Eslovenia
Villa
Maribor, Eslovenia
Área 675 m²
Villa de finales del siglo XIX, construida por el arquitecto J. R. Klotz, es un hermoso ejem…
$2,91M
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Villa en Maribor, Eslovenia
Villa
Maribor, Eslovenia
Área 675 m²
Villa de finales del siglo XIX, construida por el arquitecto J. R. Klotz, es un hermoso ejem…
$2,93M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Maribor, Eslovenia
Villa
Maribor, Eslovenia
Área 882 m²
Villa de lujo en un solo lugarExclusiva villa de lujo situada en una hermosa y apartada ubic…
$2,54M
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Casa 2 habitaciones en Ruperce, Eslovenia
Casa 2 habitaciones
Ruperce, Eslovenia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
El proyecto “Between Hills and Stars” es un concepto único y un diseño de vida, situado en e…
$1,03M
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AGENCIJA Elite
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