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Restaurantes en venta en Liubliana, Eslovenia

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Restaurante, cafetería 149 m² en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Restaurante, cafetería 149 m²
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 149 m²
Restaurante en uno de los prestigiosos centros de negocios de la parte empresarial de Ljublj…
$330,169
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Restaurante, cafetería 150 m² en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Restaurante, cafetería 150 m²
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 150 m²
Restaurante en uno de los prestigiosos centros de negocios de la parte empresarial de Ljublj…
$331,722
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