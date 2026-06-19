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Villas en venta en Kranj, Eslovenia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Kranj, Eslovenia
Villa 5 habitaciones
Kranj, Eslovenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 397 m²
Número de plantas 2
En una ubicación privilegiada y de alto tráfico en Kranj, ofrecemos una propiedad comercial …
$2,35M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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