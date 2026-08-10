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Hoteles en venta en Koper, Eslovenia

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Hotel 1 146 m² en Koper, Eslovenia
Hotel 1 146 m²
Koper, Eslovenia
Área 1 146 m²
En venta se encuentra una bodega boutique, un complejo turístico situado en la tercera etapa…
$1,57M
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