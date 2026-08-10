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Apartamentos en venta en Koper, Eslovenia

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Koper, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Koper, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso 3/3
En una ubicación tranquila en el mismo centro de Koper, a un paso del bullicio y bullicio de…
$535,813
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Agencia
AGENCIJA Elite
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