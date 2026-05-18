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Permiso de residencia en Eslovenia

Eslovenia Eslovenia
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$30,000
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Permiso de residencia en Eslovenia
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Sobre el Programa de Inmigración

Servicio integral para la obtención de un permiso de residencia sobre la base de la creación de un negocio:

  • Registro
  • Cuenta bancaria
  • permiso de residencia para el fundador

Servicios adicionales:

  • Búsqueda de bienes raíces para oficinas y otros fines para negocios o para la vida
  • documentación para empresas
  • Apoyo empresarial (abogado + contador)
Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
Costos
de
$30,000
Duración
Duración
1 meses
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Eslovenia Eslovenia
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$1,570
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
Se selecciona el esquema óptimo y hay soporte completo hasta el momento de recepción de documentos. Incluye la ejecución de todos los documentos, en instancias y su sumisión a los organismos estatales, una opción es posible en línea, sin su presencia personal.
consultor de inmigración
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