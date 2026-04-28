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Casas en Venta en Bovec, Eslovenia

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Casa 10 habitaciones en Bovec, Eslovenia
Casa 10 habitaciones
Bovec, Eslovenia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 293 m²
El Mala Vas casa de vacaciones se encuentra en un callejón sin salida, a pocos pasos del cen…
$911,683
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Agencia
AGENCIJA Elite
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