Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Bled
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Bled, Eslovenia

;
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa en Bled, Eslovenia
Casa
Bled, Eslovenia
Área 362 m²
Nueva casa en el popular complejo de BledUn lugar hermoso y tranquilo en Bled ofrece una opo…
$575,481
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Bled, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Bled, Eslovenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 457 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa en el famoso lago Bled al pie de los Alpes.Increíble villa con alma y fabuloso…
$1,51M
Dejar una solicitud
Casa en Bled, Eslovenia
Casa
Bled, Eslovenia
Área 225 m²
Villa a poca distancia del famoso lago Bled.Hermosa villa reformada en un lugar tranquilo, s…
$1,30M
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Bled, Eslovenia
Casa
Bled, Eslovenia
Área 815 m²
Casa con una gran parcela de tierra cerca de la perla de Eslovenia - Lago Bled.Casa separada…
$2,40M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Selo pri Bledu, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Selo pri Bledu, Eslovenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 3
Villa de 225 m2, construida en 1937 m2, con 895 m2 de terreno. En una ubicación tranquila y …
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir