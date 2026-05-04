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El segundo pasaporte más económico del mundo: Ciudadanía en 45 días

Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe
Plazo de obtención: de 45 días
Costos: de
$90,000
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El segundo pasaporte más económico del mundo: Ciudadanía en 45 días
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Sobre el Programa de Inmigración

Mientras los países del Caribe elevan su inversión mínima a más de 200.000 $, Santo Tomé y Príncipe abre una ventana de oportunidad para quienes buscan pragmatismo y rapidez. Es la vía más corta hacia la ciudadanía legal en 2026.

¿Por qué es una oferta imbatible?

  • Inversión mínima: Solo 90.000 $ para un solicitante individual.

  • Paquete familiar: Solo 100.000 $ para el plan "Inversor + 3 familiares".

  • Plazos récord: Aprobación y certificado de naturalización en 6 semanas.

  • Cero presencia: Todo el proceso, desde la solicitud hasta la entrega del pasaporte, es 100% remoto.

Utilidad de este pasaporte:

  • Plan B: Un documento de respaldo confiable de un estado políticamente neutral.

  • Cumplimiento bancario: Facilidad para abrir cuentas y registrar empresas internacionales.

  • Optimización fiscal: 0% de impuestos sobre ingresos globales, herencias y patrimonio para no residentes.

Asegure su lugar con los precios de lanzamiento.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 45 días
Costos
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de
$90,000
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Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe
de
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Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe
de
$95,000
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Plazo de obtención de 2 meses
✔️ Segunda ciudadanía por inversión para toda la familia! (contribución no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación de Santo Tomé y Príncipe de 90.000 dólares):Un nuevo programa de agosto de 2025 del estado de Santo Tomé y Príncipe de la isla africana está disponible para los ciudada…
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