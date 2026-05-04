El segundo pasaporte más económico del mundo: Ciudadanía en 45 días

Sobre el Programa de Inmigración

Mientras los países del Caribe elevan su inversión mínima a más de 200.000 $, Santo Tomé y Príncipe abre una ventana de oportunidad para quienes buscan pragmatismo y rapidez. Es la vía más corta hacia la ciudadanía legal en 2026.

¿Por qué es una oferta imbatible?

Inversión mínima: Solo 90.000 $ para un solicitante individual.

Paquete familiar: Solo 100.000 $ para el plan "Inversor + 3 familiares".

Plazos récord: Aprobación y certificado de naturalización en 6 semanas.

Cero presencia: Todo el proceso, desde la solicitud hasta la entrega del pasaporte, es 100% remoto.

Utilidad de este pasaporte:

Plan B: Un documento de respaldo confiable de un estado políticamente neutral.

Cumplimiento bancario: Facilidad para abrir cuentas y registrar empresas internacionales.

Optimización fiscal: 0% de impuestos sobre ingresos globales, herencias y patrimonio para no residentes.

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