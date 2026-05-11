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Nacionalidad en Santa Lucía

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Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$240,000
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Sobre el Programa de Inmigración

Sent Lucia ofrece una de las ciudadanías más efímeras y flexibles -por-inversión programas globales. Diseñado para personas de alto valor -net-worth que buscan movilidad global, eficiencia fiscal y un plan estratégico B-sin reubicación.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 3 meses
Costos
Costos
de
$240,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
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3 meses
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de
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