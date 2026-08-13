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Almacenes en venta en Oktyabrskiy, Rusia

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Almacén 1 594 m² en Mihnevo, Rusia
Almacén 1 594 m²
Mihnevo, Rusia
Área 1 594 m²
Piso -1
Dos ascensores en la zona del almacén de alta altura (1,5 toneladas) y la zona de carga y de…
$16,107
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