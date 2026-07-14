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Casas en Venta en Voivodato de Lublin, Polonia

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1 propiedad total found
Casa en Losiniec, Polonia
Casa
Losiniec, Polonia
Área 185 m²
Cómoda casa de una sola familia con un gran jardín y terraza – Salmón
$236,637
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Agencia
Zaitseva Estates
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