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Apartamentos en venta en gmina Jarocin, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Jarocin, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Jarocin, Polonia
Habitaciones 3
Área 101 m²
Presento un amplio y elegante apartamento con una superficie de 100,5 m2, situado en la segu…
$130,111
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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