Villas en venta en Paraguay

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Villa 6 habitaciones en Region Oriental, Paraguay
Cinta Precio Reducido
Villa 6 habitaciones
Region Oriental, Paraguay
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 000 m²
Número de plantas 1
Excepcional villa de lujo en Paraguay con 7,4 ha parcela, piscina infinita, jacuzzi, taller,…
$460,466
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