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Casas con Terraza en Venta en Trinidad, Paraguay

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Trinidad, Paraguay
UP UP
Casa 4 habitaciones
Trinidad, Paraguay
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 9 000 m²
Número de plantas 1
La venta es de aprox. 1 hectárea en el sur de Paraguay, Itapúa – en Trinidad, adyacente a Ho…
$171,460
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Parámetros de las propiedades en Trinidad, Paraguay

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