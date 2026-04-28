Hoteles en venta en Panamá

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Hotel 600 m² en Punta Chame, Panamá
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Hotel 600 m²
Punta Chame, Panamá
Área 600 m²
Número de plantas 2
Una parcela de 2523 m2 rodeada de una cerca de estilo colonial. Hay dos estructuras separada…
$950,000
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