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Apartamentos con Terraza en venta en Panamá

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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Panamá, Panamá
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Panamá, Panamá
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 10/31
Apartamentos en Panamá zona "llave" de 56 m.s. en 1 habitación con posibilidad de alquiler a…
$243,600
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