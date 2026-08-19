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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Mascate, Omán

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Muscat Province
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en As Sifah, Omán
Apartamento 2 habitaciones
As Sifah, Omán
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 54 m²
Piso 1
🇴🇲 Omán ← Jebel Sifah Silencio 2 apartamentos terminados de 1 dormitorio Silencio desde $173…
$2,059
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Tipos de propiedades en Mascate

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Mascate, Omán

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