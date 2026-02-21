Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Muscat Province
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Muscat Province, Omán

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Mascate, Omán
Estudio 1 habitación
Mascate, Omán
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 35 m²
Piso 3/5
VENTA URGENTE DE 2 APARTAMENTOS DE ESTUDIO EN OMANUna oportunidad imprescindible.Envíame inm…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Muscat Province, Omán

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir