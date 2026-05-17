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Apartamentos del mar en venta en Muscat Province, Omán

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Mascate
5
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Mascate, Omán
Apartamento 1 habitación
Mascate, Omán
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3/4
El proyecto es una comunidad de resorts de uno de los mayores desarrolladores de Omán. No es…
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Tipos de propiedades en Muscat Province

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Muscat Province, Omán

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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