Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Dhofar
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Dhofar, Omán

;
Salala
7
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Dhofar, Omán
Apartamento 1 habitación
Dhofar, Omán
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/4
Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directam…
$150,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dhofar, Omán
Apartamento 3 habitaciones
Dhofar, Omán
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Piso 4/4
Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directam…
$490,000
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Dhofar, Omán
Estudio 1 habitación
Dhofar, Omán
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/4
Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directam…
$149,800
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Dhofar, Omán
Apartamento 2 habitaciones
Dhofar, Omán
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 3/4
Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directam…
$299,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Dhofar

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Dhofar, Omán

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir