Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Omán

;
Mascate
16
Muscat Province
9
Dhofar
3
Salala
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Mascate, Omán
Apartamento 1 habitación
Mascate, Omán
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3/4
El proyecto es una comunidad de resorts de uno de los mayores desarrolladores de Omán. No es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Omán

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Omán

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir