  1. Realting.com
  2. Nicaragua
  3. Comercial
  4. Hotel

Hoteles en venta en Nicaragua

Oceanfront Boutique Hotel Property - Playa La Boquita en Diriamba, Nicaragua
Oceanfront Boutique Hotel Property - Playa La Boquita
Diriamba, Nicaragua
Área 550 m²
Número de plantas 2
Playa La Boquita – Oceanfront Boutique Hotel PropertySituado en una de las playas del Pacífi…
Precio en demanda
