Rostokino District, Rusia

de €205,665

41–122 m² 30

Ríndete a: 2025

Ubicación compleja: El LAKE Club House, ubicado en el Parque Kapustinsky cerca del estanque, interesará a los amantes del silencio y la soledad, pero con la oportunidad de permanecer en el centro de los eventos. Las megaciudades de LAKE protegen los vecindarios vecinos, las exuberantes coronas de árboles y la superficie de agua plateada de las carreteras para dormir de The LAKE. La ubicación en el agua le permite reponer rápidamente la energía interna. El más alto nivel de arquitectura, interiores e ingeniería cumple con las ideas más exigentes sobre lo que debería ser la casa. Todo esto hace que el LCD The LAKE sea un verdadero lugar de fuerza. Accesibilidad al transporte: A solo 4 minutos de la estación de metro Sviblovo. 12 Minutos de m. Jardín Botánico. A TTK 9,2 km y 10,1 km hasta el Anillo del Jardín Infraestructura interna: El mundo del estilo y la elegancia comienza con el gran vestíbulo. Es como si estuvieras entrando en otro mundo, así que quieres parar para examinar este magnífico espacio en detalle. Los altos techos de cinco metros se precipitaron, agregando solemnidad a la habitación. Los rayos solares se vierten a través de vidrieras. En la entrada principal había una sala de correo. En esta habitación separada con buzones, es cómodo recoger y dejar correspondencia. Amable conserje ayuda a pasar y recibir el paquete. Aquí también hay una zona de club solo para residentes. Incluye coworking y una sala de juegos para niños. La segunda sección tiene habitaciones funcionales: un cochecito, una habitación « piernas limpias », un baño. Todas las entradas se encuentran a nivel del suelo – este es el principio de un entorno sin barreras. El sistema « Smart Building » funciona en toda la casa y « se comunica » con un residente utilizando una aplicación de teléfono inteligente. Los lectores responden no solo a la tarjeta electrónica, sino también a la etiqueta en el teléfono inteligente del inquilino. Para que el área de la casa deleite los ojos en cualquier época del año, los jardineros son responsables de los pisos del espejo y la limpieza en las instalaciones de – cliners. La seguridad en los objetos de esta clase debe estar en la parte superior. En The LAKE, es controlado sin éxito por muchas cámaras de vigilancia. En caso de emergencias o la prevención de incidentes desagradables, el oficial de seguridad llamará a un equipo de respuesta rápida. El servicio de emergencia también funciona durante todo el día y reacciona instantáneamente. Se garantiza que los comentarios llegarán en 10 minutos, por lo que no tendrá que soportar el problema en los sistemas de ingeniería durante mucho tiempo.