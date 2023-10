Jimki, Rusia

de €60,236

25–85 m² 116

Ríndete a: 2025

Ubicación compleja: ZhK 1st Sheremetyevsky se encuentra en el centro de Podrezkovo, desde que a solo 6 minutos a pie de la estación de tren del mismo nombre y previsto para abrir MCD-3. El complejo tiene luminoso y acogedor, vestíbulo, cochecito grande, lapoma. Gracias al baño de visitas en el 1er piso, caminar será realmente largo. Dos ascensores — pasajeros y carga. En todos los edificios « 1st Sheremetyevo » hay despensas, y en los edificios 3-5 hay estacionamiento subterráneo. En la LCD 1a variedad Sheremetyevsky de cuadrados y diseños. Amplias cocinas-salones: tienen dos ventanas o más. En todos los apartamentos que van desde 40 metros cuadrados y por encima de 2 baños están diseñados. Grandes logias acristaladas con decoración. Sistema « Apartamento inteligente », implementado en « 1st Sheremetevsky ». Cada apartamento tiene sensores de fugas y válvulas de cierre eléctricas que bloquean independientemente el agua en caso de accidente. La aplicación móvil controla grupos de consumidores eléctricos: incluso si olvidó la plancha encendida, puede desactivarla de forma remota. Accesibilidad al transporte: - Transporte público: A las estaciones de metro más cercanas — Planner y Vojkovskaya — a unos 40-50 minutos en autobús. A 6 minutos de la estación de tren « Podrezkovo » (ICD-3) - Vehículos privados: El cómodo acceso a la autopista Leningradskoye le permite llegar rápidamente a MKAD y al centro de Moscú, a la autopista de peaje M11 y al aeropuerto « Sheremetyevo ». 3 Minutos a Leningradskoye sh. 10 Minutos a la pista de peaje M11 15 Minutos a MKAD 20 Minutos a Art. m Vojkovskaya 25 minutos a Art. m glider Infraestructura interna: « 1st Sheremetyevsky » no solo reduce el tiempo que pasarás en el camino. Pero hace mucho para que usted viaje menos y camine más a menudo. En los primeros pisos de los edificios habrá mercados de frescos y puntos para la emisión de vendedores, salones de belleza y tintorerías, cafeterías y panaderías — todo lo que se necesita día tras día, pero no merece un viaje separado en coche o taxi. En el barrio, se construirá su propia escuela y jardín de infantes. La escuela está diseñada para 1100 estudiantes. Tendrá una piscina de 25 metros y un amplio atrio, una biblioteca de medios. El jardín de infantes está diseñado para 400 niños. Aquí hay un diseño elegante y grupos cómodos, una gran sala de educación física y una amplia sala de música. Patios sin coches. Parques infantiles seguros. A lo largo de los edificios, se organizan tranquilas áreas de recreación: un gomon para niños con carruseles distantes y los toboganes no llegarán a las ventanas de los habitantes. En el trimestre, se diseñó una ruta ciclista abordada con navegación clara y estacionamiento para vehículos de dos ruedas.