Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Macedonia del Norte
  3. Municipality of Karposh
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Municipality of Karposh, Macedonia del Norte

Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
READY BUSINESS en Municipality of Karposh, Macedonia del Norte
READY BUSINESS
Municipality of Karposh, Macedonia del Norte
Negocios listosEn el norte de Macedonia, tierra con una planta de energía solar de 600 MW fu…
$1,05M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir