Alquiler a corto plazo de apartamentos en Tbilisi
Alojamiento sencillo alrededor del reloj: alojamiento de los huéspedes por su cuenta, enviamos instrucciones por adelantado.
comodidad de los huéspedes sobre todo: camas para 2-6 personas en apartamentos, cocina, ducha, lavadora, espacio de almacenamiento, estación de planchado.
* disponibilidad de aparcamiento.
* Transferencia a Georgia
Gza Apart es una empresa familiar que ha estado trabajando en la hospitalidad durante varios años.
Nos encanta viajar con la familia y saber lo que es importante para unas vacaciones fuera de nuestra ciudad o país.
Basado en esta experiencia, hacemos una estancia confortable en nuestros apartamentos.
* Alquiler diario de apartamentos en Tbilisi
* Alquiler de plazas de aparcamiento
