Acerca del propietario

Alquiler a corto plazo de apartamentos en Tbilisi

Alojamiento sencillo alrededor del reloj: alojamiento de los huéspedes por su cuenta, enviamos instrucciones por adelantado.

comodidad de los huéspedes sobre todo: camas para 2-6 personas en apartamentos, cocina, ducha, lavadora, espacio de almacenamiento, estación de planchado.

* disponibilidad de aparcamiento.

* Transferencia a Georgia

Gza Apart es una empresa familiar que ha estado trabajando en la hospitalidad durante varios años.

Nos encanta viajar con la familia y saber lo que es importante para unas vacaciones fuera de nuestra ciudad o país.

Basado en esta experiencia, hacemos una estancia confortable en nuestros apartamentos.

