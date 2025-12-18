  1. Realting.com
  2. Arrendadores
  3. Микава

Микава

Россия Ивановская область г Иваново улица Ермака дом 10 кв 157
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Arrendador
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2021
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Página web
Página web
homereserve.ru/CwiIQyh3If
Acerca del propietario

Alquiler a corto plazo de apartamentos en Tbilisi
Alojamiento sencillo alrededor del reloj: alojamiento de los huéspedes por su cuenta, enviamos instrucciones por adelantado.

comodidad de los huéspedes sobre todo: camas para 2-6 personas en apartamentos, cocina, ducha, lavadora, espacio de almacenamiento, estación de planchado.

* disponibilidad de aparcamiento.

* Transferencia a Georgia

Gza Apart es una empresa familiar que ha estado trabajando en la hospitalidad durante varios años.

Nos encanta viajar con la familia y saber lo que es importante para unas vacaciones fuera de nuestra ciudad o país.

Basado en esta experiencia, hacemos una estancia confortable en nuestros apartamentos.

Servicios

* Alquiler diario de apartamentos en Tbilisi

* Alquiler de plazas de aparcamiento

* Transferencia a Georgia

Horas de trabajo
Abierto ahora
Actualmente en la empresa: 13:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 21:00
Martes
09:00 - 21:00
Miércoles
09:00 - 21:00
Jueves
09:00 - 21:00
Viernes
09:00 - 21:00
Sábado
09:00 - 21:00
Domingo
09:00 - 21:00
Nuestros agentes en Rusia
Natala Mikava
Natala Mikava
1 propiedad
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir