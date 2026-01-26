  1. Realting.com
Агроусадьба Эдельвейс

Belarús, Piatryskauski sielski Saviet
Company type
Arrendador
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski
Horas de trabajo
Abierto ahora
Estamos en las redes sociales
Acerca del propietario

La casa está situada en el territorio de la granja y es adecuada para una pareja en el amor o una familia con niños.

Servicios

Dormitorio separado con cama doble con ropa de cama y toallas. Salón con sofá cama y una mini cocina: nevera, baldosas de inducción, microondas, hervidor de agua, utensilios de mesa, vasos, champú. Baño con ducha. Aparcamiento en el territorio En la calle hay una zona de recreación con tumbonas, hamaca, columpios, parrilla y hogar, alquiler de bicicletas (disponible por temporada) Además pagado: Carbón (por un cargo adicional) - 12 rublos paquete de abedul de madera seca (por un cargo adicional) - 15 rublos. 10. Chimenea (por un cargo adicional) - 20 rublos. Flecha de leña.

sauna finlandesa en madera de abedul con piscina y sala de descanso - 60 rublos por hora (reserva mínima 3 horas). Las hojas están incluidas en el precio. Piscina 2x2 con una pistola de masaje. Temperatura del agua 24 grados. (purificación del agua con oxígeno activo (sin usar cloro!) Gran sala de descanso: ducha, tv, centro de música, mesita, gafas. Billares ( piscina americana). Ping-pong. Entrenadores deportivos.

Mini museo de la vida cotidiana del siglo medio-xx.

Nuestros agentes en Belarús
Oksana Merecko
Oksana Merecko
1 propiedad
