Servicios

Dormitorio separado con cama doble con ropa de cama y toallas. Salón con sofá cama y una mini cocina: nevera, baldosas de inducción, microondas, hervidor de agua, utensilios de mesa, vasos, champú. Baño con ducha. Aparcamiento en el territorio En la calle hay una zona de recreación con tumbonas, hamaca, columpios, parrilla y hogar, alquiler de bicicletas (disponible por temporada) Además pagado: Carbón (por un cargo adicional) - 12 rublos paquete de abedul de madera seca (por un cargo adicional) - 15 rublos. 10. Chimenea (por un cargo adicional) - 20 rublos. Flecha de leña.

sauna finlandesa en madera de abedul con piscina y sala de descanso - 60 rublos por hora (reserva mínima 3 horas). Las hojas están incluidas en el precio. Piscina 2x2 con una pistola de masaje. Temperatura del agua 24 grados. (purificación del agua con oxígeno activo (sin usar cloro!) Gran sala de descanso: ducha, tv, centro de música, mesita, gafas. Billares ( piscina americana). Ping-pong. Entrenadores deportivos.

Mini museo de la vida cotidiana del siglo medio-xx.