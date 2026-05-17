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Negocio en Venta en Rahovec, Kosovo

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Negocio listo 400 m² en Rahovec, Kosovo
Negocio listo 400 m²
Rahovec, Kosovo
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
Mini-hotel en la bahía - Orahovac, Kotor Un mini-hotel está en venta en el pueblo de Orakhov…
$1,11M
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