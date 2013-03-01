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COEX

Авиша Дилип Дасвани, Бур Дубай- Бизнес Бэй
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consultor de inmigración
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2018
En la plataforma
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Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
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coex.boxedyou.ru
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Abierto ahora
Acerca de la empresa

Hemos estado trabajando desde 2018, apoyando miles de transacciones inmobiliarias en todo el mundo, desde una villa en Tailandia a rascacielos en Dubai. Proporcionamos un nivel de servicio premium y siempre permanecemos en contacto para la pronta resolución de cualquier problema.

30 oficinas de operaciones en Rusia y en el extranjero. Algunas oficinas están ubicadas en países donde las transacciones inmobiliarias son más demandadas - en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Georgia, Bali, Tailandia, Chipre.

Pago por bienes raíces: solución de problemas complejos

- Proporcionar el apoyo necesario para las transacciones con cualquier cantidad;

- Asesoramos en asentamientos transfronterizos sin la participación de bancos nacionales.

- Conocemos todas las sutilezas de los asentamientos internacionales con desarrolladores y inmobiliarias gracias a nuestra experiencia desde 2018 y el monitoreo constante de los cambios actuales en el mercado inmobiliario.

documentamos el hecho del pago de bienes raíces.

Programa de referencia

Pagamos a nuestros socios un porcentaje individual de beneficios del apoyo de clientes que se pusieron en contacto con nosotros por recomendación.

Contacta con nosotros y nuestro gerente te asesorará sobre cualquier pregunta sobre el apoyo de los pagos inmobiliarios en el extranjero.

Servicios

Ayudamos a pagar por bienes raíces de una manera conveniente para usted:

- transferencia no monetaria a la cuenta del desarrollador;

Issuance of cash to the agent/ representative in the right country and currency;

- acreditar la cartera del desarrollador;

- entrega de dinero en efectivo al desarrollador;

- la emisión de locales de gestión (EAU);

Nuestros agentes en Rusia
Alena S
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