Hemos estado trabajando desde 2018, apoyando miles de transacciones inmobiliarias en todo el mundo, desde una villa en Tailandia a rascacielos en Dubai. Proporcionamos un nivel de servicio premium y siempre permanecemos en contacto para la pronta resolución de cualquier problema.
30 oficinas de operaciones en Rusia y en el extranjero. Algunas oficinas están ubicadas en países donde las transacciones inmobiliarias son más demandadas - en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Georgia, Bali, Tailandia, Chipre.
Pago por bienes raíces: solución de problemas complejos
- Proporcionar el apoyo necesario para las transacciones con cualquier cantidad;
- Asesoramos en asentamientos transfronterizos sin la participación de bancos nacionales.
- Conocemos todas las sutilezas de los asentamientos internacionales con desarrolladores y inmobiliarias gracias a nuestra experiencia desde 2018 y el monitoreo constante de los cambios actuales en el mercado inmobiliario.
documentamos el hecho del pago de bienes raíces.
Programa de referencia
Pagamos a nuestros socios un porcentaje individual de beneficios del apoyo de clientes que se pusieron en contacto con nosotros por recomendación.
Contacta con nosotros y nuestro gerente te asesorará sobre cualquier pregunta sobre el apoyo de los pagos inmobiliarios en el extranjero.
Ayudamos a pagar por bienes raíces de una manera conveniente para usted:
- transferencia no monetaria a la cuenta del desarrollador;
Issuance of cash to the agent/ representative in the right country and currency;
- acreditar la cartera del desarrollador;
- entrega de dinero en efectivo al desarrollador;
- la emisión de locales de gestión (EAU);