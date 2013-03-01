Acerca de la empresa

Hemos estado trabajando desde 2018, apoyando miles de transacciones inmobiliarias en todo el mundo, desde una villa en Tailandia a rascacielos en Dubai. Proporcionamos un nivel de servicio premium y siempre permanecemos en contacto para la pronta resolución de cualquier problema.

30 oficinas de operaciones en Rusia y en el extranjero. Algunas oficinas están ubicadas en países donde las transacciones inmobiliarias son más demandadas - en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Georgia, Bali, Tailandia, Chipre.

Pago por bienes raíces: solución de problemas complejos

- Proporcionar el apoyo necesario para las transacciones con cualquier cantidad;

- Asesoramos en asentamientos transfronterizos sin la participación de bancos nacionales.

- Conocemos todas las sutilezas de los asentamientos internacionales con desarrolladores y inmobiliarias gracias a nuestra experiencia desde 2018 y el monitoreo constante de los cambios actuales en el mercado inmobiliario.

documentamos el hecho del pago de bienes raíces.

Programa de referencia

Pagamos a nuestros socios un porcentaje individual de beneficios del apoyo de clientes que se pusieron en contacto con nosotros por recomendación.

Contacta con nosotros y nuestro gerente te asesorará sobre cualquier pregunta sobre el apoyo de los pagos inmobiliarios en el extranjero.