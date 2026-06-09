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Casa en condominio en venta en Regional Unit of Central Athens, Grecia

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
🔥 Golden Visa en el centro de Atenas | 260.000 € | Última unidad disponible Nos complace …
$299,817
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