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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of Boeotia, Grecia

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Municipality of Tanagra
11
Municipality of Thiva
7
Municipal Unit of Inofyta
9
Demotike Enoteta Plataion
6
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29 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$426,661
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Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. L…
$230,627
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Arachova. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$224,335
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$818,915
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dilesi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Casa de campo 5 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$366,020
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Apartamento 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta apartamento de 89 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la 4a pla…
$188,913
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 460 m²
Venta villa de 4 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$814,689
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Área 1 000 m²
Venta en construcción villa de 1000 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el m…
$826,496
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 335 m²
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Casa de campo 1 habitacion en Inofyta, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Inofyta, Grecia
Dormitorios 1
Área 74 m²
Venta Casa de 1 planta de 74 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de un dor…
$141,685
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Casa de campo 2 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormitor…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 402 m²
Venta casa de 2 plantas de 402 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de un dormit…
$1,42M
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413,248
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Casa de campo en Melissochori, Grecia
Casa de campo
Melissochori, Grecia
Área 315 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$501,801
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 170 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. La prime…
$277,467
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Casa de campo 4 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 4
Área 162 m²
Se vende casa de 3 plantas de 162 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un do…
$295,177
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Casa de campo en Arachova, Grecia
Casa de campo
Arachova, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos para la venta un maravilloso chalet de 420 m2 en Parnassos. Esta acogedora casa de…
$3,54M
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 270 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. Consta d…
$336,502
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Casa de campo 5 habitaciones en Mouriki, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mouriki, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$425,055
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Casa de campo 5 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$531,319
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560,837
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Casa de campo 7 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 299 m²
Venta Casa de 3 plantas de 299 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$767,461
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
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Villa
Arachova, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta villa de 3 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormit…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$433,910
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Livadia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Livadia, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está situado…
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Boeotia

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Boeotia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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