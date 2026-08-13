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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Ano Liosia, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Fyli, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Fyli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
En venta - Residencial Maisonette -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Dormitorios, 3 Bañ…
$524,414
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