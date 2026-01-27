Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Región Gran Acra, Ghana

Acra
301
Dzorwulu
58
La
17
Sakumono
5
148 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: SP183This property is a 6 bedroom house for sale in Spintex. The property comes…
$500,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID de propiedad: EL310 Este es un desarrollo de 4 dormitorios y 4 unidades en East Legon. La…
$450,000
Casa 4 habitaciones en La, Ghana
Casa 4 habitaciones
La, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: LB050 Esta encantadora propiedad es una casa autocompuesta d…
$1,30M
OneOne
Casa 2 habitaciones en Dome, Ghana
Casa 2 habitaciones
Dome, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
PROPERTY ID: OSK055This property is a 2 bedroom duplex (all bedrooms upstairs) semi-detached…
$80,000
Casa 6 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 6 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: OSK201 Esta es una casa de 6 dormitorios con 1 cuarto de niño que se vende …
$250,000
Casa 3 habitaciones en Dzorwulu, Ghana
Casa 3 habitaciones
Dzorwulu, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: DZ079 Esta propiedad es una colección de casas adosadas de 3 do…
$550,000
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
Casa 5 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 5 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
PROPERTY ID: SP115This property has 2 main buildings on a 100” x 80” compound. The first sin…
$220,000
Casa 3 habitaciones en Dzorwulu, Ghana
Casa 3 habitaciones
Dzorwulu, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ID DE PROPIEDAD: ARThis es un terreno de 120 x 180 (0,45 acres) en venta en Airport Resident…
$2,300
Vienna PropertyVienna Property
Casa 3 habitaciones en Legon, Ghana
Casa 3 habitaciones
Legon, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
PROPERTY ID: EL194This property is a 3 bedroom detached townhouse with a staff quarters perf…
$400,000
Casa 5 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 5 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: TR014 Esta lujosa propiedad es una venta de casas amuebladas de…
$1,000,000
Casa 3 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 3 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
This collection of properties are 3,4 & 5 bedroom detached houses in a gated community devel…
$150,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: AR057 Esta propiedad es un enclave de 14 casas adosadas ejec…
$4,000
Casa 4 habitaciones en Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: OSK011 Este hermoso desarrollo es una casa adosada 4 ubicada en East Legon …
$165,000
Casa 5 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 5 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
PROPERTY ID: AH024This property is a fully furnished luxury 5 bedroom Mansion with 3 bedroom…
$3,00M
Casa 3 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 3 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: AH001 Esta propiedad es una casa autocompuesta de 3 dormitorios…
$330,000
Casa 5 habitaciones en La, Ghana
Casa 5 habitaciones
La, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: CS076 Esta es una casa de dormitorio 4 con 2 cuartos de persona…
$4,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: AB081This is a newly built 4 bedroom house with 1 boy’s quarters selling in Abe…
$300,000
Casa 3 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 3 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
PROPERTY ID: LA024This development comprises of 3 and 4 bedroom self-compound house with 1 b…
$290,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: OSK220 Esta propiedad es una casa de 4 dormitorios que fue construida y des…
$400,000
Casa 4 habitaciones en La, Ghana
Casa 4 habitaciones
La, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: AH011 Este desarrollo consta de unidades 4 de lujosa casa ad…
$4,000
Casa 3 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 3 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
PROPERTY ID: LA091This property is a gated community of 3 and 4 bedrooms terrace and semi-de…
$245,000
Casa 5 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 5 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
PROPERTY ID: EL327This property is a 5 bedroom house for sale in East Legon. The building is…
$650,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: EA020This upcoming development comprises of comprise of about 40 semi-detached …
$350,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
$550,000
Casa 5 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 5 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: AH017 Esta es una casa moderna grande de dormitorio 5 ubicad…
$4,500
Casa 5 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 5 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
PROPERTY ID: WL016This property is a newly-built 5 bedroom self-compound house located in th…
$350,000
Casa 3 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 3 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
PROPERTY ID: AD019This is a collection of 3,4 and 5 bedroom houses with boy’s quarters in a …
$250,000
Casa 4 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 4 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: SP240This is a single-storey 4 bedroom house selling at Spintex, Community 17. …
$200,000
Casa 3 habitaciones en Acra, Ghana
Casa 3 habitaciones
Acra, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
PROPERTY ID:TRO47This house is a 3 bedroom house with 1 boy’s quarters located in Trasacco. …
$500,000
Parámetros de las propiedades en Región Gran Acra, Ghana

con Piscina
Baratos
De lujo
